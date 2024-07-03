Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, milli maç heyecanını Atatürk Mahallesi Çarşı’sında kurulan LED ekranda Güzelbahçeli hemşehrileriyle birlikte yaşadı.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin Avusturya karşısında 2-1’lik sonuçla elde ettiği zaferi, Güzelbahçe Belediyesi'nin Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda kurduğu dev ekrandan izleyen Güzelbahçeliler, CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile birlikte ‘Kırmızı Beyaz en büyük Türkiye’, ‘bizim çocuklar kazanacak’, tezahüratları atarak coşkulu bir gece yaşadılar.

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Avusturya 2-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Zaferin ardından Atatürk Mahallesi Çarşı’sında vatandaşlarla Türk Bayrak’larıyla kortej oluşturarak büyük bir coşku yaşayan Başkan Günay, “Halkımızla milli heyecanı yaşamanın dugusu bir başka oluyor. Atatürk Mahallesi Çarşı’sı bize uğurlu geliyor. Türkiye-Hollanda maçında yine dev ekranda burada vatandaşlarımızla birlikte yaşayacağız. Bizim çocuklar bize yine büyük bir gurur yaşattılar. Avrupa biz geliyoruz” diye konuştu.