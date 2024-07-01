Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Salı günü saat 22:00'de oynanacak Türkiye – Avusturya milli maçını Güzbel Plaj Cafe'de dev ekranda izlemek isteyen tüm vatandaşları, özellikle Siteler Mahallesi Mavi Bayraklı Plaj civarındaki bu keyifli etkinliğe davet ediyor.

Dev ekran kuruluyor

Sosyal medya aracılığıyla gelen talepler doğrultusunda milli maçları büyük bir heyecanla takip etmek isteyen Güzelbahçe'liler için dev ekranın kurulacağını belirten Başkan Günay, "Millilerimizin maçlarını önceden verme düşüncemiz vardı zaten, vatandaşlarımızın da talebi ile bunu Salı günü saat 22.00'da oynanacak Türkiye – Avusturya milli maçının heyecanına ortak olmak için tüm vatandaşlarımızı aileleri ile birlikte bekliyor olacağız. Güzelbahçe Belediyesi olarak Siteler Mahallesinde bulunan Güzbel Plaj Cafemizde kuracağımız dev ekranda maç heyecanına tüm hemşehrilerimizi davetlidir" şeklinde konuştu.

Başkan Günay'dan destek mesajı

Başkan Günay ayrıca, milli takım oyuncularına başarılar dileyerek, maçın coşkusunu ve birlikte geçirilecek keyifli zamanı vurguladı.

Güzelbahçe Belediyesi'nin düzenleyeceği bu etkinlikle, Türkiye – Avusturya maçı heyecanını birlikte yaşamak isteyen tüm vatandaşlar davet ediliyor.