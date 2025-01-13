Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek ilçede yapılan çalışmaların yanı sıra gelecekte hayata geçirilecek projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda mahallelerin öncelikli ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri ele alındı.

Güzelbahçe muhtarlarla geleceğe yön veriyor

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla düzenlediği toplantıda, geçtiğimiz yılın çalışmalarını ve önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek projeleri masaya yatırdı. Başkan Günay, mahallelerde tamamlanan altyapı projeleri, sosyal hizmetler, çevre düzenlemeleri ve kültürel etkinlikler hakkında muhtarlara bilgi verdi. Aynı zamanda, gelecekte mahallelerin kalkınmasına yönelik projeler için muhtarlarla iş birliğinin önemine dikkat çekti.

"Muhtarlar mahallelerin gözü kulağıdır"

Mahalle muhtarlarının, mahallelerin ihtiyaçlarını en iyi bilen kişiler olduğuna dikkat çeken Başkan Günay, şunları söyledi: “Muhtarlarımız, halkımızın taleplerine en yakın noktada bulunan temsilcilerimizdir. Onlarla el ele vererek Güzelbahçe’yi daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için çalışıyoruz. Vatandaş odaklı hizmet anlayışını sürdüreceğiz ve muhtarlarımızla iş birliğimize büyük önem veriyoruz. Göreve başladığımız ilk günden bu yana muhtarlarımızla güçlü bir iletişim içerisinde olduk. Belediyemizde oluşturduğumuz Muhtarlar Masası ile sizlerin ihtiyaçlarına hızlıca çözüm buluyoruz. Belediyeler, yerel yönetimin en önemli kamu temsilcileri olduğu gibi, mahalleler için de muhtarlar vazgeçilmezdir.”

Toplantıda muhtarlar, mahallelerinde gözlemledikleri sorunları ve vatandaşlardan gelen talepleri dile getirdiler. Başkan Günay, iletilen sorunları not alarak çözüm için ilgili birimlere talimat verdi.

İş birliğiyle geleceğe hazırlık

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, toplantı sırasında muhtarlardan gelen geri bildirimlerin yerel yönetim için kritik olduğunu vurguladı. Muhtarlar Masası aracılığıyla mahallelerin sorunlarının daha hızlı çözüme kavuşturulacağını belirten Başkan Günay, vatandaş odaklı hizmet anlayışının önemini bir kez daha hatırlattı.