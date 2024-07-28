Güzelbahçe-Narlıdere istikametinde otoyolda meydana gelen trafik kazasında, üç araç çarpıştı. Kazanın ardından araçlar yol dışına alındı, ancak otoyolda 5 km'lik bir trafik oluştu.

Kaza yeri ve araçların durumu

Olay, İzmir'in Güzelbahçe ilçesinden Narlıdere istikametine doğru giderken, Güzelbahçe kavşağını 1 km geçtikten sonra meydana geldi. Üç aracın çarpıştığı kazada, araçlar yol dışına çekildi. Kaza sonrası trafik akışı yavaşladı ve uzun kuyruklar oluştu.

Trafik yoğunluğu ve uyarılar

Kazanın ardından otoyolda trafik akışı ciddi şekilde etkilendi. Otoyol üzerinde oluşan yoğunluk, Çamkent köprüsü mevkisine kadar uzandı ve yaklaşık 5 km'lik bir trafik sıkışıklığına neden oldu. Yetkililer, bu güzergahı kullanacak sürücüleri dikkatli olmaları ve alternatif yolları değerlendirmeleri konusunda uyardı.