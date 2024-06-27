Protokol kapsamında Güzelbahçeliler, ayaktan ve yatarak teşhis ve tedavilerde %30 indirimden yararlanabilecek.

Sağlıkta fırsatlar genişliyor

Daha önce Özel Atagöz Tıp Merkezi ile yapılan protokol ile Güzelbahçe halkına %30 indirim sağlayan Güzelbahçe Belediyesi, bu imkanı Gazi Hastanesi'ni de kapsayacak şekilde genişletiyor. Artık Güzelbahçeliler, Gazi Hastanesi'nde muayene ve tedavilerinde Güzelbahçe Sağlık Kartı'nı kullanarak birçok branştan indirimli hizmet alabilecekler.

Güzelbahçe: Ayrıcalıklı bir ilçe

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, bu protokol ile Güzelbahçe'nin ayrıcalıklı bir ilçe olduğunu bir kez daha gösterdiklerini belirtiyor. Başkan Günay, "Güzelbahçeli vatandaşlarımız Gazi Hastanesi'nde birçok tedavi ve teşhisten %30 indirimli yararlanabilecekler. Özellikle ekonomik durumu zor olan insanlar için bu protokol büyük bir avantaj sağlayacak. Halkımızın sağlığı ve refahı bizim için her zaman önceliklidir. Güzelbahçeliler Gazi Hastanesi'nde bu ayrıcalığı rahatlıkla hissedecekler." diye konuşuyor.

Evde bakım hizmeti de var!

Güzelbahçe'de yaş ortalamasının yüksek olması ve emekli ve yaşlı nüfusun fazlalığı göz önünde bulundurularak protokol kapsamına evde bakım hizmeti de ekleniyor. Güzelbahçeli vatandaşlar evde bakım hizmetinden %20 indirimli yararlanabilecekler.

Başkan Günay'dan teşekkürler

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, bu protokolün gerçekleşmesinde emeği geçen Gazi Hastanesi Koordinatör Müdürü Dr. Bülent Albayrak ve evde bakım birimi sorumlusu Dr. İbrahim Ayhan'a teşekkür ederek, Güzelbahçeli vatandaşlara hayırlı olsun dileklerini iletiyor.