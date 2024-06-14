Güzelbahçe’de Yaşlılar Için Özel Bayram Ve Babalar Günü Etkinliği

Güzelbahçe Belediyesi, ilçedeki huzurevi sakinlerini Güzelbahçe Belediyesi Düğün Salonu'nda bir araya getirerek hem bayramlaşma hem de Babalar Günü'nü kutladı. Etkinliğe Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, ilçe yöneticileri ve belediye meclis üyeleri eşleriyle birlikte katıldı. Müzik eşliğinde keyifli bir atmosferde, huzurevi sakinleriyle dans edildi.

Daha sık bir araya gelmeyi hedefliyoruz

Başkan Günay, huzurevi sakinlerini tek tek ziyaret ederek hediyeler ve çiçekler takdim etti ve onlarla sohbet etti. "Güzelbahçe’de yaşlılarımızın mutluluğunu görmek bizi de mutlu ediyor. Onlarla daha sık bir araya geleceğiz, etkinlikler düzenleyeceğiz. Huzurevlerimizde yaşlılarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapacağız" diyen Günay, Güzelbahçe Belediyesi olarak büyüklerin yanında olduklarını vurguladı.

Etkinlikte Güzelbahçe Halk Müziği Korosu Şefi Eren Kırca yönetiminde türküler seslendirildi ve Güzelbahçe Belediyesi Ritim Grubu, Nuran Uzun yönetiminde gösteri sundu.