Güzelbahçe Belediyesi, Seferihisar Yoluna dikilen oya ağaçlarıyla şehri renklendirdi. Başkan Mustafa Günay, “Oya ağacı artık Güzelbahçe’nin simgesi oldu” dedi.

Güzelbahçe Belediyesi, Seferihisar Yolu üzerinde 7 kilometrelik alana oya ağaçları (Lagerstromia indica) dikti. Cadde, rengarenk oya ağacı çiçekleriyle donatıldı. Seferihisar Yolu'nun başlangıcı olan Adnan Kahveci Meydanı'ndan Çamlı Köyü çıkışına kadar olan 7 kilometrelik yol, oya ağaçlarıyla güzelleştiriliyor.

Güzelbahçe’nin yeni simgesi

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, oya ağaçlarının artık ilçenin sembolü haline geldiğini belirterek, “Seferihisar Yolu, Güzelbahçe’nin vitrini haline geldi. Ancak orta refüjdeki kötü görüntü, ilçemizin vitrini konumundaki bu yol için hoş değildi. Karayolları ile protokol yaparak, refüj ve kavşakların peyzaj düzenlemesini üstlendik. İlk çalışmamıza üç fidan parkından başladık ve vatandaşlar tarafından çok beğenildi. Bu çalışmayı Çamlı Köyü çıkışına kadar genişletip, Güzelbahçe’ye yakışır bir görünüme kavuşturacağız. Oya ağaçları çiçek açmaya başladıkça büyük ilgi görmeye başladı. Güzelbahçe’nin vitrini olan bu yol, artık oya ağaçlarıyla daha da güzel bir görünüme kavuşacak” diye konuştu.