Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Yelki ve Çamlı Kadın Kooperatifleri'nin emekçi kadınlarının el emeği ürünlerini değerlendirebilecekleri standların açılışını yaptı. Açılış töreni, GÜZBEL Cafe'de gerçekleştirildi. Törene, Başkan Günay, eşi Nermin Günay, Yelki Kadın Kooperatifi Başkanı Eda Filiz Yaşoğlu, Çamlı Kadın Kooperatifi Başkanı Gurbet Gündüz, kooperatif yöneticileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Üretici ve tüketiciyi buluşturuyoruz

GÜZBEL Cafe'de, Yelki ve Çamlı Kadın Kooperatifleri'nin el emeği ürünleri görücüye çıktı. Başkan Günay, “Vatandaşlarımızın el emeği, organik ve sağlıklı ürünlere daha kolay ulaşmasını sağlamak ve üreticiyle tüketiciyi doğrudan buluşturmak istiyoruz” dedi.

Kadınların emekleri değerlendiriliyor

Mustafa Günay, “GÜZBEL Cafe'de kadınlar tarafından üretilen organik ve sağlıklı ürünler aracısız olarak doğrudan tüketiciyle buluşacak. Kadınlar evlerinde yaptıkları sarma, dolma, börek, baklava gibi el emeği ürünleri haftanın 6 günü vatandaşların ilgisine sunabilecek. Amacımız kooperatiflerimize katkıda bulunmak ve üreticiden tüketiciye direk ürünleri ulaştırmak” diye ekledi.

Organik ve sağlıklı ürünler GÜZBEL Cafe'de

GÜZBEL Cafe, haftanın 6 günü el emeği organik ve sağlıklı ürünleri vatandaşlarla buluşturarak, yerel üreticilere destek oluyor. Başkan Günay, bu projeyle hem kadın kooperatiflerine katkı sağladıklarını hem de tüketicilere kaliteli ürünler sunduklarını belirtti. Bu sayede, Güzelbahçe’nin yerel üreticileri ile tüketiciler arasında güçlü bir bağ kurulması hedefleniyor.

GÜZBEL Cafe'de yerel lezzetler

GÜZBEL Cafe'de açılan stantlar, el emeği ürünlerin satışını kolaylaştırarak hem yerel ekonomiye katkıda bulunuyor hem de sağlıklı ve organik ürünlerin tüketiciye ulaşmasını sağlıyor. Bu girişim, Güzelbahçe’nin yerel üreticilerini desteklerken, tüketicilere de güvenli ve doğal ürünlere erişim imkanı sunuyor.