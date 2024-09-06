Güzelbahçe Belediyesi, 11 Eylül Güzelbahçe’nin Kurtuluş Günü’nü görkemli bir Fener Alayı ve pop müziğin sevilen sesi Buray’ın vereceği konserle kutlayacak. Güzelbahçeliler, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Çelebi Mahallesi Üç Fidan Anıtı’ndan başlayacak olan fener alayı kortejine katılacak ve coşkulu bir yürüyüşün ardından Güzelbahçe Şehir Stadı’nda Buray’ın sahne alacağı muhteşem konsere ulaşacak.

Yüzlerce vatandaş Güzelbahçe sokaklarında yürüyecek

Kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek Fener Alayı korteji, saat 20:30’da Çelebi Mahallesi Üç Fidan Anıtı’ndan başlayacak. Yüzlerce vatandaş ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla Güzelbahçe Şehir Stadı’na yürüyecek ve Buray konseriyle Kurtuluş Günü’nü coşkuyla kutlayacak.

Başkan Günay’dan davet

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Kurtuluş Günü’nün heyecanını her yıl ilk günkü coşkuyla yaşadıklarını belirtti. Başkan Günay, “11 Eylül, Güzelbahçe’mizin kurtuluşunun sembolüdür. Bu yıl, değerli sanatçımız Buray ile bu anlamlı günü kutlayacağız. Kurtuluş zaferimiz, milletimizin birlik ve beraberlik içinde neler başarabileceğinin bir göstergesidir. Bu onurlu zaferi sonsuza dek yaşatacağız ve gelecek nesillere aktaracağız. Fener alayımız ve Buray konseri ile bu coşkuyu taçlandıracağız. Tüm halkımızı bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum” dedi.