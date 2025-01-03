Güzelbahçe hepimizin bildiği gibi denizi ile havası ile ve ikamet edenlerin demografik yapısı itibariyle çok özel bir ilçemiz..

Son 2024 yerel seçimlerinde aday adayı olduğum Güzelbahçe de çok güzel bir sinerji yaratıp halkın ,STK' ların, muhtarlarımızın da gönlüne girip CHP'nin adayı olmanın kapısından dönmüş idim.

Siyasetin gerçeği böyle, her zaman hazır olsan da, hak etsen de istediğiniz olmayabiliyor...

2014 seçimlerinde de adaylığın kapısından dönmüş idim ama küsmedim darılmadım partimin emrinde olmaya devam ettim..

Hepimizin bildiği gibi Cumhuriyet Halk partimizin adayı olarak Mustafa Günay dostum aday gösterilmiş idi...

Mustafa Günay geçtiğimiz dönemlerde Güzelbahçe'de belediye başkan yardımcısı olarak görev yapmış belediyeyi bilen halkla teması üst düzey olan bir dostum...

Aday belirleme sürecinin sonunda benimle birlikte aday adayı olan 8 arkadaşımız CHP'mizin aday belirleme yöntemine itirazı ile yapılan atamaya karşı duruş göstermiş idik...



Bu Mustafa Günay'a karşı değil burada yapılan yönteme karşı idi....

Tabii seçim günü geldiğinde tüm CHP'liler CHP Gönül verenler CHP'ye oy vererek Mustafa Günay'ın belediye başkanı olmasını sağladı..

CHP'nin aday yöntemine itirazı olan atamadan hoşnut olmayan bir kesim belki de kırgınlığından kızgınlığında CHP'ye oy vermeyip başka partilere de oy verdi...

Ve 1. Yılını doldurmaya az kalan bu süreçte kabul edelim ki belediye başkanımız seçilen Mustafa Günay çok içten bir şekilde de söyleyebilirim ki herkesi yanıltan bir tempo ile yaptığı icraatlar ile yarattığı farklılıklar ile Güzelbahçe'de kendini kabul ettirdi...

35 yıllık siyasi hayatımda iyi de bir gözlemciyimdir...

30 ilçede son dönem belediye başkanları arasında da öne çıkan 3 belediye başkanından birinin de Mustafa Günay olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim..

özellikle benim de hayalim olan sahil düzenlemesi, karayollarına ait olsa da Güzelbahçe Yelki arasındaki peyzaj düzenlemeleri, modern güzbel kafelerin açılması, yalı mah. siteler mah. arasında yürüyüş yolu düzenlemesi, güzel kart projesi ile hem halkın indirimli alışveriş yapması hem esnafın yüzünün gülmesi, üçüncü yaş üniversitesi, kent mobilyaları üretimi, Atatürk mah. revizyon çalışması, hastanelerde personel görevlendirerek Güzelbahçe halkına hizmet verilmesi ve hayata geçirilecek çelebi mah. yürüyüş ve bisiklet yolu projesi ile fark yarattı..

Sosyal belediyeciliği tam uygulaması dokunan dinleyen yapısı ile Güzelbahçe'de halkın gözünde büyük memnuniyet yarattı..

Hiç kıskanç değilim, hiç kibirli değilim, hak edeni alkışlamayı da bilirim.

Yarattığı bu sinerji den dolayı da sevgili dostum Mustafa Günay ı tebrik etmek de boynumun borcudur..

Tabii burada en çok üzüldüğüm sevgili dostum Mustafa Günay'ın oğlu Onur'u kaybetmesi...

Bu yazıyı da sevgili Onur'un 40.gün mevlidinin duyurulduğu gün olan 3 Ocak Cuma günü yazıyorum ..

Gerçekten gençliği, sevecenliği ile etrafına neşe katan kardeşimizin hayata gözlerini yumması beni derinden üzdü ..

Genç yaşında böyle bir ölüm bir anne için bir baba için gerçekten hiçte kolay kabullenecek bir şey değil ..

Sevgili başkan bağrına taş basarak üretmeye de devam ediyor ...

Sevgili Onur'a Allah'tan rahmet diliyorum sevgili başkanımız ve ailesine ve tekrardan sabır diliyorum..