ANKARA (AA) - OYAK Grubu çatısı altında faaliyet gösteren GüzelEnerji, madeni yağ markaları M Oil ve Valvoline'ın yeni ürünlerini Automechanika İstanbul 2024'te tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 23-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen fuarda GüzelEnerji, binek ve ticari araçlar, tarım araçları, motosiklet motorları, deniz yağları, endüstriyel yağlar ve gresler gibi madeni yağ ürünleri ile pazardaki hizmetlerini katılımcılara tanıttı.

M Oil, fuarda binek araçlar için Grado, Grado Nitro, Grado Premium, Grado Ultio ve Grado Ultra ürünlerini, ticari araçlar için ise BOA, BOA UltraMax, BOA Extro, BOA FD ve BOA Nitro Max ürünlerini tanıttı. Şirket, fuarda dişli transmisyon serisi olan Transmol ve hidrolik fren yağlarını da sergiledi.

Dünyanın ilk motor yağı markası olan ve Türkiye'deki geçmişi 1970'li yıllara dayanan Valvoline markası ise fuarda binek araçlar ürün grubunda üst segment ürün ailesi Synpower, uzun ömürlü motor yağı ailesi Maxlife ve çözüm alternatifi All Climate ürünlerinin yanı sıra dişli ve şanzıman ürün grubunu sundu.

Üretimini gerçekleştirdiği madeni yağların tamamında standart, performans ve orijinal ekipman üreticilerinin onay kriterleri gereksinimlerine uygun şekilde, ihtiyaca yönelik katkı maddeleri kullanan M Oil, fuarda 4 yeni ürününü de sektör paydaşlarına tanıttı.

Yeni nesil hibrit binek araçlar için özel olarak geliştirilen tam sentetik motor yağı Grado Hybrid 0W-20, dizel partikül filtreli ve ultra yüksek performanslı Euro V ve VI yeni nesil motorlar için üretilen BOA Ultra Max CK-4 15W-40 ürünleri GüzelEnerji standında yer aldı.

Ayrıca, hangi spesifikasyona sahip olduğu fark etmeksizin, otomobildeki eksilen motor yağının yerine maksimum bir litre ilave edilerek, yağ değişimine kadar motoru koruyan Grado TOP UP tamamlama yağı da fuarda tanıtıldı. Yüksek sıcaklık ve oksidasyon koşullarında temiz dişli performansı ve uzun süreli aşınma koruması sağlayan M Oil Sentetik Dişli Yağı 220 de tanıtılan yeni ürünler arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GüzelEnerji Genel Müdürü Mahmut Çil, şirketin madeni yağlar alanında önemli bir üretici olarak uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü her geçen gün artırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Üretim, satış ve ihracattaki güçlü kaslarımızla sektörel dönüşüme odaklanıyoruz. Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına yanıt veren yenilikçi ve kapsayıcı ürün portföyümüz ise yüksek bir tercih edilme oranına sahip. Bu sayede madeni yağlar iş kolumuzda son 3 yılda yüzde 170 büyüme başarısı gösterdik ve üst üste satış rekorları kırdık. Bu başarıyı sürdürülebilir kılmak ve sektörümüzü ve ülkemizi ileri taşıyacak yenilikleri paylaşmak üzere ise Automechanika İstanbul 2024'te yer almaktan mutluluk duyduk. Yüksek kalite ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz."