Mudanya Güzelyalı’da çöplerin toplanmaması vatandaşların tepkisine neden oluyor.BURSA (İGFA) - Güzelyalı sahilde ve iş mekânlarının önünde biriken çöpler hem koku yapıyor hem de görüntü kirliliği oluşturuyor.

Mudanya Güzelyalı'da çöplerin toplanmaması sorunu giderek büyüyor ve vatandaşların tepkisine neden oluyor. Güzelyalı sahilinde ve iş merkezlerinin önünde biriken çöpler, hem koku problemlerine yol açıyor hem de estetik olarak hoş olmayan bir görüntü oluşturuyor.

Güzelyalı, doğal güzellikleriyle ünlü bir bölge olmasına rağmen, son zamanlarda çöp sorunuyla mücadele ediyor. Sahil boyunca biriken çöpler, özellikle yaz aylarında bölgeye gelen turistlerin de rahatsızlık duymasına sebep oluyor. Ayrıca iş mekânlarının önünde biriken çöpler, işletmelerin ve çevredeki yaşayanların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor.