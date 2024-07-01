Bakan Yumaklı "Küçücük bir ateş bile çok büyük sonuçlara yol açabilir" Bakan Yumaklı "Küçücük bir ateş bile çok büyük sonuçlara yol açabilir"

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Editör: Özlem Koç