İzmir'de, 24 yıldır günlük olarak tarafsız, özgür ve Atatürk ilkeleri çizgisinde yayın hayatını yazılı olarak sürdüren Haber Ekspres Gazetesi’nin adı, 7 Mayıs 2025 tarihinden itibaren "Ege Saati" olarak değişecek.

Ege Saati gazetesi ve internet siteleri, özel ve dosya haberlerle Ege Bölgesi ve Türkiye gündeminde söz sahibi, referans noktası olmayı hedefleyen bir habercilik çizgisi izleyecek. Ege Saati gazetesi ulusal ve yerel çizgide güçlü köşe yazarları ile de sürpriz yapmaya hazırlanıyor.

3 İnternet haber Sitesi Yayında

Yayın grubu bünyesinde yer alan:

www.haberekspres.com.tr

www.egesaati.com.tr

www.hepsihaber.com

İnternet siteleri, daha önce olduğu gibi dijital habercilik yapmaya devam edecek…

Ege Saati Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmenliğine tecrübeli gazeteci İdris Akyüz; internet sitelerinin Genel Yayın Yönetmenliğine ise Mehmet İnmez getirilmişti.

Haber ekspres gazetesi Selektifiz İletişim Danışmanlık Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Akaltun tarafından devralındıktan sonra kadro, içerik ve son olarak da isim değişikliği ile gündemde.