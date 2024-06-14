Düzce'nin Harmankaya köyü mevkiinde rafting işletmecisi olan Davut Pirdal, Melen Çayı'nda avladığı dev yayın balığıyla gündeme geldi, ancak bu olay ona cezai işlem getirdi.

Davut Pirdal, Melen Çayı'nda 1.70 metre uzunluğunda ve 52 kilogram ağırlığındaki yayın balığını avladı. Yakalanan dev yayın balığı, bölgedeki vatandaşlar arasında büyük ilgi uyandırdı ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

Sosyal medya ilgiyi üzerine çekti

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, olayın basında yer alması üzerine harekete geçerek Pirdal'a idari para cezası verdi. Su Ürünleri Kanunu'na göre iç sularımızda belirli balık türlerinin avlanma dönemleri ve kuralları bulunmaktadır; bu çerçevede yayın balığının avlanması sınırlamalara tabidir. Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, avlanma kurallarının ihlali nedeniyle Pirdal'a ceza uygulandığı belirtildi.