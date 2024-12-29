Habertürk ekranlarının başarılı sunucusu Ela Rümeysa Cebeci, hem sosyal medya paylaşımları hem de programlarındaki dikkat çeken konuklarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Burası Haftasonu programıyla izleyicilerin karşısına çıkan Cebeci, son programında Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz’ü ağırladı.

"Beyin Çürümesi" konusu tartışıldı

Oxford tarafından yılın kelimesi seçilen "Beyin Çürümesi" konusunun ele alındığı programda, Cebeci ve Uludüz, izleyenlere bilgilendirici bir sohbet sundu. Programın içeriği kadar, sunucu ile konuğu arasındaki çarpıcı fiziksel benzerlik de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medyada eğlenceli yorumlar

İkilinin benzerliği, izleyenlerin dikkatinden kaçmadı ve sosyal medyada birçok kullanıcı bu durumu esprili yorumlarla dile getirdi. “Sunucu kendini konuk almış”, “Yapay zekayla yapılmış sandım” ve “Kadın aynada kendisiyle konuşuyor sandım” gibi yorumlar, kısa sürede gündem oldu.