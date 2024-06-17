Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Suudi Arabistan'ın Müslüman ülkelerin her birine binde bir oranında hac kotası verdiğini, bu rakamın Türkiye için 85 bin civarına tekabül ettiğini söyledi.



Remzi Bircan, Suudi Arabistan'ın açıklamalarına göre, Suudi Arabistan'a seyahat ve ticari vizelerle hac ibadetinin yapılamayacağını belirtti. Ayrıca, hac vizesi dışında kutsal topraklara girmeye çalışanlarla ilgili ciddi yaptırımların uygulanacağını vurguladı.

Bircan, "Hac mevsimi dışında Mekke'ye seyahat veya işçi vizesiyle gidilebilir. Ancak hac ibadeti için bu tür vizelerin kullanılamayacağına dikkat edilmelidir." ifadeleriyle vatandaşları uyarmıştır.

Hac vizesi dışında gelenlerin planları sekteye uğrattığını ve iyi niyetleri istismar ettiğini belirten Bircan, Suudi Arabistan makamlarının bu kişilere yönelik sert önlemler alacağını açıkladı. Hac vizesi dışında kutsal topraklara girmeye çalışanlara 10 bin riyal para cezası uygulanacağını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve resmi sözleşmelerle hizmet veren şirketlere güvenilmesi gerektiğini vurgulayan Bircan, e-Devlet hesaplarındaki bilgilere dikkat edilmesi ve hacca gitme izni olmadan hareket edilmemesi gerektiğini belirtti.