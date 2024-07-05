"4 kere hacca gidip geldim, aha dayıya sor" sözleriyle ünlenen Adanalı fenomen Hüseyin Taşkıran, son günlerde sosyal medyada kendisinin yerine geçerek ünlenen bir şahıs hakkında açıklamalarda bulundu. Taşkıran, cezaevinde olduğu süre boyunca Yahya Karataş adlı şahsın, kendisinin kimliğini kullanarak para kazandığını ve bu durumu öğrendiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

Dolandırıcı iddiaları ve hukuki süreç

Hüseyin Taşkıran, "Gerçek Gaspçı Hüseyin benim, aha dayıya sorun" diyerek, kendisinin yerine geçerek para kazanan şahsın bir dolandırıcı olduğunu belirtti. Taşkıran, 2015 yılından beri hapiste olduğunu ve bu süre zarfında Yahya Karataş isimli şahsın, kendi kimliğini kullanarak sosyal medyada ün kazandığını söyledi. "Ben cezaevindeyken yerime geçmiş, milleti dolandırıyor" diyen Taşkıran, Karataş hakkında maddi ve manevi tazminat davası açacağını açıkladı.

Taşkıran'ın cezaevi süreci ve gelecek planları

Niğde'de cezasını tamamlamayı bekleyen Taşkıran, 11 gün izinli olarak çıktığı dönemde İhlas Haber Ajansı'na (İHA) verdiği röportajda, hayranlarına seslenerek kendisini takip etmelerini ve dolandırıcıya inanmamalarını söyledi. Taşkıran, "Cezam tamamen bitip de çıktığımda yeni skeçler yapacağım. Allah nasip eder de çıkarsam, gerçekten hac hayalimi gerçekleştireceğim" dedi.