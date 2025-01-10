Haber Ekspres Gazetesi’nden Turgay Kılıç’ın haberine göre, İzmir Karabağlar’da eski erkek arkadaşı Erhan Y. tarafından öldürülen 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp’ın duruşması Bayraklı Asliyesi’nde 2. Ağır Ceza Çocuk Mahkemesinde saat 10.00’da görüldü. Çocuk mahkemesine sadece avukatlar ve aileleri alındı. Yaklaşık iki saat süren duruşma, 4 Mart 10:30’a ertelendi. Duruşmayı dışarıdan takip edenler ise Hacer Çetinalp’ın avukatlarından Ömür Esma Arslan, Müslüm Doğruer, Aksel Atakoyuncu, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Av. Ülkü Doğan ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ile Kadın Meclisleri Şube Başkanı Tülin Osmanoğulları’ydı.

Asıl yargılanması gereken sistemdir

Gazeteye konuşan Tülin Osmanoğulları, “Bu davada asıl yargılanması gerekenler çocuklar değil, resmi bakanlık kurumlarıdır. Çünkü ölen de öldüren de çocuk. Okulda olması gereken çocuklardan biri mezarda diğeri ise katil. Bu çocuk nasıl katil oldu? Ona bakmamız gerekiyor. Bu sistem, bu çocukları nasıl büyüttü, nasıl bu hale getirildi? Bunu tek başına bir kadın cinayeti davası olarak düşünmüyoruz. Bu davaya, komple bir sistemi ele alarak bakıyoruz. Bu sistem, erkekleri doğdukları günden pohpohluyor, sonsuz güç ve kudret veriyor. Erkekler ise gün geliyor o gücü, kudretli kadınların üzerinde kullanıyor. Bu çocuk ise internetteki araştırmasında ‘neyi, nereden, nasıl, hangi ücretle alabilirim’ diye bakmış. Bu çocuk büyüten, katil eden sistemdir. Asıl yargılanması gerekenler de sistemi kuranlardır” dedi.

Ne olmuştu?

İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen olayda 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp ile eski erkek arkadaşı Umut Erhan Y., Çetinalp’in polis memuru babası I.U.F.'nin evinde buluştu. İddialara göre, ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbeleri alan Çetinalp, kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada dışarıdan eve dönen Çetinalp’in polis memuru babası I.U.Ç., evde kızının cansız bedeniyle karşılaştı. Baba I.U.Ç., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olayla ilgili katil zanlısı Umut Erhan Y. ile Çetinalp’in babası I.U.Ç., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından İzmir Adliyesine sevk edilen katil zanlısı Umut Erhan Y. savcılık ifadesi sonrası sevk edildiği mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Psikolojik destek almış

Umut Erhan Y. ifadesinde, eski kız arkadaşı ile barışmak için bir araya geldiğini ancak Çetinalp’in barışmayı reddettiğini ve kendisi aldattığını düşündüğü için çıkan tartışmada cinayeti işlediğini itiraf etti.

Olayın ardından evden ayrıldığını söyleyen Umut Erhan Y., cep telefonunu sokaktaki bir çöp kutusuna atıp bıçağı da eve getirdiğini belirtti. Çetinalp’in babası I.U.Ç., ise ifadesinde, Umut Erhan Y.'nin kendisine kızını çok sevdiğini ve konuşup, barışmak istediğini söylemesi üzerine evde buluşmalarına izin verdiğini söyledi. Baba I.U.Ç., Umut Erhan Y. ile kızı Çetinalp’in konuşması için evden ayrıldığını geri döndüğünde ise kızının cesediyle karşılaştığını anlattı.

Hacer Çağla Çetinalp’in, cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi ve toprağa verildi.

Annesi Kadriye Kaya ile yaşayan Hacer Çağla Çetinalp’in babasının evine giderken bayram harçlığı alma bahanesiyle evden ayrıldığı belirtildi. Çetinalp’in 2 yıldır görüştüğü erkek arkadaşının olumsuz davranışlarından etkilenmesi nedeniyle psikolojik destek aldığı, annesinin görüşmeyi yasakladığı ortaya çıktı.