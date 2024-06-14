MEKKE (AA) - Hac vazifesini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'da bulunan 2 milyondan fazla hacı adayının Arafat'a yolculuğu başladı.

Aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adaylarının bir kısmı kafileler halinde, Mekke'ye 25 kilometre mesafedeki haccın en önemli rükünlerinden olan Arafat'a hareket etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı her kafile için sorumlu din görevlisi tayin ederken, hac vizesi dışındaki vizelerle "kural dışı" hac ibadetini önlemek için Suudi Arabistan’ın hayata geçirdiği "Nusuk" uygulaması kapsamında hacı adayları için çıkartılan kartlar Suudi Arabistan yetkilileri tarafından tek tek kontrol edildi.

Bu yıl ilk defa hayata geçirilen uygulama kapsamında yapılan kontrollerin ardından kafile bilgilerinin yer aldığı barkodlar otobüslerin kapılarına yapıştırıldı.

Hacı adaylarının otobüslerdeki yerlerinin almalarının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının 2024 Hac Organizasyonu kapsamında Mekke’de bulunan "Aziziye 1, 2, 3, Şişe ve Merkeziye" bölgelerindeki servis ekip başkanlarına çevrim içi bağlanarak hareket talimatı verdi.

Erbaş, "Peygamber Efendimizin ifade buyurduğu gibi: 'Hac Arafat’tır.' Arafat hac organizasyonumuzun dönüm noktasıdır. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığının hac organizasyonunun Arafat'ta en güzel şekilde tamamlanması ve bütün hacılarımızın eksiksiz, problemsiz bir şekilde Arafat'a çıkarılması hem biz hem organizasyonumuz ve hem de hacılarımız açısından çok önem arz etmektedir. Bütün hocalarımıza kolaylıklar diliyorum." dedi.

Erbaş'ın talimatının ardından hacı adaylarının Arafat'a taşınması başladı.

Bu akşam Arafat'a çıkıp geceyi burada dua ve ibadet ederek geçirecek hacı adayları, sabah namazını Arafat'ta cemaatle kılıp ardından Fetva ve İrşat Ekibinin Arafat için özel hazırladığı irşat programını takip edecek.

Arife günü öğle ve ikindi namazlarının birleştirilerek (Cem-i takdim) kılınmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Vakfe duası yapacak. Hacı adayları Arafat'ta vakitlerini Kur'an-ı Kerim okuyarak, namaz kılarak ve dua ederek geçirecek.

Akşam saatlerinde Arafat'tan ayrılacak hacı adayları, daha sonra Müzdelife'ye geçecek. Burada akşam ve yatsı namazlarını yatsı vaktinde birleştirerek "Cem-i tehir" yapacak hacı adayları, Müzdelife vakfesini yapacak.

Müzdelife'de şeytana atılacak taşları toplayacak hacı adayları, daha sonra Mina'daki "Cemerat" bölgesine hareket edecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü hacı adayları, "Büyük şeytana" yedi taş atacak.

Hacı adayları şeytan taşlama, kurban kesimi ve tıraş olmalarının ardından ihramdan çıkacak. İlk fırsatta, farz olan ziyaret tavafı ve haccın sa'yını ifa edecek. Böylece hac farizası tamamlanmış olacak.

Hacılar, bayramın ikinci ve üçüncü günü yine aynı bölgede sırasıyla "küçük, orta ve büyük" şeytana 7'şer taş atacak.

Hacılardan, daha önce gitmeyenler Medine'ye giderek ibadet ve ziyaretlerini burada sürdürecek. Mekke'den ayrılacak olan hacılar ise yapacakları veda tavafı ile Kabe'ye ve şehre veda edecek.

- Hacı adayları heyecanlarını paylaştı

Hacı adayı Ali Ceylan, Arafat'a çıkacağı için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Haccın birinci basamağı olan Arafat'a tırmanacaklarını belirten Ceylan, "Otobüslerimiz de geldi. Arafat'a çıkacağız, hac ibadetimize orada başlamış olacağız." dedi.

Mustafa Yaman ise 12 sene bekledikten sonra bu yıl kurada çıkarak hac vazifesini yapmaya geldiğini ifade etti. Yaman, "Allah nasip etti, biz de buraya geldik. Şükürler ediyoruz." diye konuştu.

Ayfer Çiftçi de "Arafat yolculuğumuza hazırlandık. Çok heyecanlıyım." ifadesini kullandı. Çiftçi, dualarının Filistinlilerle olduğunu kaydetti.