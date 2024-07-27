Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Kuruçeşme Mahallesi'ne yaptığı ziyaret sırasında Hacı Bektaş Veli Parkı'nın yenileneceği müjdesini verdi. Başkan Duman, park için planladıkları modern projeyi anlattı.

Başkan Duman’dan katılımcı ve şeffaf yönetim

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı doğrultusunda, ilçede bulunan tüm mahalleleri tek tek dolaşıyor. Bu kapsamda Kuruçeşme Mahallesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette, Mahalle Muhtarı Hasan Batuş ile birlikte sokakları dolaşarak çözüm bekleyen noktaları tespit etti ve gerekli notlarını aldı.

Hacı Bektaş Veli Parkı'na yeni bir çehre

Başkan Duman, Hacı Bektaş Veli Parkı'nı gezerek parkın mevcut durumunu inceledi. Seçim döneminde bölgeyi ziyaret ettiğinde parkın eksikliklerini fark ettiğini belirten Duman, parkı baştan aşağıya yenileyecek bir proje üzerinde çalıştıklarını söyledi. Proje hakkında bilgi veren Başkan Duman, şunları söyledi:

"Seçim esnasında parkın durumunu gördüğümde bir mimar olarak rahatsızlık hissettim. Bu parkımızı tekrar elden geçirip baştan aşağıya yenileyip, hemen yanı başında bulunan Buca Cem Evi’ni de projeye dahil ederek, modern mimari bir çalışma ile Kuruçeşme halkımıza sunacağız."

Sorunlara hızlı çözüm

Kuruçeşme Mahallesi sakinleri tarafından ilgi ve sevgiyle karşılanan Başkan Duman, Buca’yı katılımcı bir yönetim anlayışı ile yönetmek istediklerini vurguladı. Mahalle ziyaretlerinin önemine dikkat çeken Başkan Duman, şunları ekledi:

"Tam bir makine gibi çalışan sistem ile sokaklarımızın ve parklarımızın tertemiz olmasını, yol ile ilgili problemlerimizin olabildiğince azalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunun için muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla sürekli temas halindeyiz. Bu sistem bizlere aynı zamanda hız kazandıran bir sistem. Çünkü sorunu sahadaki ekiplerimizin yanında ben de kendim bire bir yerinde görüyor, ilgili birimlerimizi harekete geçiriyorum. Süreç uzamadan sorunlar hızlıca halloluyor."