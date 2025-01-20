Hacı Sabancı Ve Nazlı Sabancı’nın Aşkı Ve Babalık Iddiaları

Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden Hacı Sabancı, 9 Ekim 2021 tarihinde Nazlı Kayı ile dünya evine girdi. Çiftin evlilik yolunda attığı ilk adımlar, 2020 yılında nişanlanmalarının ardından başlamıştı. İlk düğün tarihleri 3 Eylül 2021 olarak belirlenmişti, ancak Nazlı Kayı’nın üvey babası Kaan Dimililer’in vefatı nedeniyle düğün tarihi ertelenmek zorunda kaldı. Çift, 9 Ekim 2021 tarihinde Sabancı Ailesi’nin yalısında sessiz bir törenle evlenerek hayatlarını birleştirdi. Bir yıl sonra ise Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğünle mutluluklarını kutladılar.

Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, Türkiye'nin dikkat çeken ünlü çiftlerinden biri olarak öne çıkıyor. Çift, Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı’nın düğününde tanıştı. Yaklaşık üç yıl süren birlikteliğin ardından evlenmeye karar veren çift, o günden bu yana magazin dünyasının gözde isimlerinden oldu.

Babalık davası ve sonuçları

Son günlerde Hacı Sabancı’nın babalık davası da gündem oldu. 4 yaşındaki Uzay isimli bir çocuğun babası olduğu yönündeki iddialar, yapılan DNA testleriyle kesinlik kazandı. Adli Tıp tarafından yapılan test sonucunda, Hacı Sabancı’nın Uzay’ın biyolojik babası olduğu yüzde 99.99 doğrulukla belirlendi. Bu gelişme, Hacı Sabancı ve ailesinin özel hayatına yeni bir yön verdi.

Hacı Sabancı kimdir?

Hacı Sabancı, 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Lise eğitimini Saint-Benoit Fransız Lisesi’nde tamamladıktan sonra, Boston Tufts Üniversitesi’nde ekonomi bölümünde üniversite eğitimine başladı. Yüksek lisansını Londra’da City University’de Denizcilik ve Finans üzerine tamamlayan Sabancı, şu anda Densa Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor. Hem iş dünyasında hem de sosyal yaşamda aktif bir figür olan Sabancı, başarıları ve özel hayatıyla sürekli gündemde kalmayı başarıyor.