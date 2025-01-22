Hacı Sabancı, 4 yaşındaki Uzay isimli çocuğunun babası olduğuna dair DNA testinin sonuçlarının ortaya çıkmasının ardından sessizliğini bozdu. Sabancı, davanın hukuki sürecinin avukatları tarafından takip edildiğini ve kendisinin bu konuda açıklama yapmadığını belirtti.

Babalık davası ve DNA testi

Sabancı’nın babalık davası, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurularak başladı. Mahkeme, çocuğun babasının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na DNA örneği verilmesine karar verdi. Yapılan testler sonucu, Hacı Sabancı'nın Uzay'ın biyolojik babası olduğu %99.99 ihtimalle belirlendi.

Test sonuçlarının açıklanmasının ardından, sosyal medya üzerinden Hacı Sabancı ve ailesi mutluluk paylaşımları yaptı. Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı ise, sosyal medya hesabında kısa süreliğine paylaşımlar yaparak tepkiler üzerine bunları sildi.