Hacı Sabancı’nın 4 yaşındaki oğlu Uzay’ın annesi Fatma Demir’in hayatı, açtığı babalık davasının ardından merak edilmeye başlandı. DNA testi ile Hacı Sabancı’nın Uzay’ın babası olduğu kesinleşti.

Hacı Sabancı ve Fatma Demir’in tanışma süreci

Fatma Demir ve Hacı Sabancı, 14 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanıştı. Zaman zaman birlikte tatil yapıp ilişkilerini sürdürseler de, 2015 yılında yolları ayrıldı. Ancak bu ayrılış, her ikisinin hayatında önemli izler bırakmıştır.

Fatma Demir’in Hacı Sabancı ile yeniden bağlantı kurması

Evliliğini sonlandırdıktan sonra zor bir dönem geçiren Fatma Demir, Hacı Sabancı’dan hukuki destek alarak yeniden ona yakınlaştı. Sabancı'nın maddi yardımları, ikiliyi yeniden bir araya getirdi ve Demir, 2021 yılında Uzay’ı dünyaya getirdi.