Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, LGS’de 480 ve üzeri puan alan öğrencilere altın hediye edeceklerini söyledi. 8. sınıf öğrencilerine yönelik moral ve motivasyonu artırmak amacıyla düzenlenen şenlikte yapılan açıklama öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı.Mehmet Hacılar’da bahar aylarıUZEL / KAYSERİ (İGFA) - nın gelmesiyle etkinlikler renkleniyor. Geleneksel hale getirilen ve bu yıl 2.'si düzenlenen Hürmetçi Şenliği yine renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe Başkan Bilal Özdoğan’ın yanı sıra Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, okul müdürleri, öğretmenler ve 8. sınıf öğrencilerinin katıldı.

Etkinlikte LGS’de 480 ve üzeri puan alan öğrencilere altın hediye edeceğini duyuran Başkan Özdoğan, “Öğrencilerimizin gireceği sınavda bir moral ve motivasyon olması açısından, sınav stresinden biraz olsun uzaklaşmaları için böyle bir etkinlik düzenledik. Burada gönlünüzce eğlenin. Bizim misafirimizsiniz ve doğanın, tabiatın keyfini çıkarın. Biz her zaman eğitim camiamıza destek olmaya devam ediyoruz. Gireceğiniz sınavda da inşallah Rabbim emeklerinizin karşılığını verir. Vatana ve millete hayırlı birer insan olarak yetişmeniz adına, güzel liselerde okumanızı Rabbim nasip etsin. Bizler de başarıyı ödüllendirmek istiyoruz. Bu manada LGS’de 480 ve üzeri puan alan öğrencilerimize birer küçük altın hediye edeceğiz. Sınavda tüm 8. sınıflarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu ise, “İnşallah, belediyemizin destekleriyle ve gayretleriyle bu etkinliği sürdürülebilir hale getirmek niyetindeyiz. Başkanımıza, sosyal belediyecilik kapsamında bizlere verdiği her türlü destek için çok teşekkür ediyoruz. Hem okullarımız hem de öğrencilerimiz için sağladığı katkılar çok kıymetli. Bu organizasyonda emeği geçen belediye başkanımıza, öğretmenlerimize ve idarecilerimize çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Hacılar’da eğitim gören ve bu yıl LGS’ye girecek olan öğrenciler, 2. Hürmetçi Şenliği’nde düzenlenen etkinlik ve ikramlarla hem doyasıya eğlendiler hem de güzel havada doğanın ve Hürmetçi Sazlığı'nın tadını çıkardılar.