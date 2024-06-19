Dünyanın her yerinden gelen Müslümanlar, haccın tüm gereklerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor ve evlerine dönmek için sabırsızlanıyor.

Arafat ve Müzdelife'de vakfe görevlerini yerine getiren, şeytan taşlayan ve Kabe'yi tavaf eden hacılar, Kurban Bayramı'nın ikinci ve üçüncü gününde de şeytan taşlamayı tamamladı. Veda tavafı için Mescid-i Haram'a yürüyen hacılar, burada namaz kılarak, dua ederek ve Kur'an okuyarak bu kutsal yolculuğa veda ediyor.

Hacıların dönüşü

Türkiye'den kafilelerle kutsal topraklara gelen hacılar, Mekke'den Medine'ye hareket edecek. Kurban Bayramı öncesinde Medine'ye gelen kafileler, Mekke'ye veda ederek Cidde'den hava yoluyla Türkiye'ye dönecek. Son kafile ise 14 Temmuz'da Medine'den hareket edecek.

Hacıların dönüşüyle birlikte bu kutsal yolculuk sona ermiş olacak.