TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Beşiktaş derbisinde tartışma yaratan hakem kararına ilişkin, “Kural hatası yok, o bir hakem hatası” açıklamasını yaptı. Hacıosmanoğlu, VAR’daki hataları en aza indirmenin hedeflendiğini belirtti.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde hakem kararı tartışılıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Beşiktaş derbisinde tartışma yaratan hakem kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, A Spor’a yaptığı değerlendirmede, “Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kural hatası yok. O bir hakem hatası” dedi. Başkan, VAR sistemindeki hataları en aza indirmenin amaçlandığını ve pozisyonların tüm açılarıyla izlenebildiğini ifade etti.

"Federasyon yönetiminde futbolun içinden gelen bir kadro görev alıyor"

Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun son 30 yıldır çözülemeyen sorunlarına değinerek, federasyonun özerk olmasına rağmen kendi iradesiyle yönetilmediği yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Türk futboluna hizmet etmenin büyük bir sorumluluk olduğunu belirten Başkan, federasyon yönetiminde futbolun içinden gelen bir kadronun görev aldığını söyledi.

"Hakemlerin adil karar alabilmesi için güvenli bir ortam gerekli"

Başkan, hakemler üzerindeki baskının adil karar vermeyi zorlaştırdığını dile getirerek, kamuoyuna ve taraftarlara pozisyonları değerlendirirken sabırlı olma çağrısında bulundu. Dört büyük kulüp arasındaki rekabetin hakemler üzerinde psikolojik baskı oluşturduğunu vurgulayan Hacıosmanoğlu, hakemlerin adil karar alabilmesi için güvenli bir ortamın gerekli olduğunu aktardı.

Hacıosmanoğlu, Arda Kardeşler’in cezasıyla ilgili olarak kendi muhatabının Merkez Hakem Kurulu (MHK) olduğunu belirtti. İzinsiz televizyon programlarına katılmanın talimatlara aykırı olduğunu ve bu nedenle disiplin uygulamasının devreye girdiğini açıkladı.