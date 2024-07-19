Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkanlığı'na seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacıosmanoğlu'nu sosyal medyadan tebrik etti.ANKARA (İGFA) - Ankara JW Marriott Hotel'de düzenlenen toplantı 261 delegenin imzasıyla açıldı. Divan başkanlığını TBMM Üyesi Mehmet Baykan'ın yaptığı toplantıda TFF Başkan Adayları İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Mehmet Büyükekşi, UEFA Başkan Vekili Armand Duka, FIFA Avrupa Üye Federasyonları Direktörü Elkhan Mammadov, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, TFF Eski Başkanları, Milletvekilleri, kulüp başkanları ve yöneticileri ile delegeler katıldı.

TFF Eski Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açılış konuşmasının ardından TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, toplantıya katılan delegeler tarafından 1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 dönemindeki hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edildi. İbra oylamasının ardından TFF Başkan Adayları İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Mehmet Büyükekşi birer konuşma yaparak, seçilmeleri halinde görev yapacakları dönem süresince gerçekleştirmeyi vadettikleri projelerini delegelere anlattı.

İBRAHİM ETHEM HACIOSMANOĞLU 134 OYLA TFF BAŞKANI SEÇİLDİ

Başkan adaylarının konuşmaları sonrasında oylama başladı. Toplam 281 delegenin 7 sandıkta oy kullandığı ve 18 oyun geçersiz sayıldığı seçimin sonunda İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Mehmet Büyükekşi'nin topladığı 129 oya karşı 134 oyla Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçildi.

TFF Yönetim Kurulu; Mecnun Otyakmaz, Bayram Saral, Zehra Neşe Kavak, Lale Cander, Fuat Gökdaş, Cengiz Gökay, Zafer Bahadır Saraç, Mevlüt Aktan, Bayram Akgül, Hasan Surözü, Ceyhun Kazancı, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm ve Bilal Aslan'dan oluştu. Abdi Serdar Üstünsalih, Selami Tatkaya, Gökhan Zurnacıoğlu, Ekrem Sarısoy ve Nevzat Demiröz ise yeni dönemde TFF'nin Denetleme Kurulu'na seçildiler.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HACIOSMANOĞLU'NA TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Bugün yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda TFF Başkanı olarak seçilen Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik ediyor, kendisine ve yeni yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Türk futbolu ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.