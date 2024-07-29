Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Yaz Semineri'nde yaptığı konuşmada, geçen sezon Süper Lig'de yabancı hakemlerin maç yönetmesini eleştirdi. Hacıosmanoğlu, bu durumu Türk hakemlerine ve milletine yapılmış bir hakaret olarak nitelendirdi.

Yabancı hakem eleştirisi

Hacıosmanoğlu, "Bakıyorum da karşımda bir ordu var ya. 600 sene dünyayı yönetmiş bir milletin evlatlarıyız. Kendi evlatlarımıza güvenemeyip yabancı hakem getirdik bu ülkeye. Bu sadece size olan bir hakaret değil, bütün Türk milletine yapılan bir hakarettir. Yapanları kınıyorum." sözleriyle yabancı hakem uygulamasına tepkisini dile getirdi.

Bu açıklamaların ardından salonda bulunan hakemler, Hacıosmanoğlu'nu uzun süre alkışlayarak desteklerini gösterdi.