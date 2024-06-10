Uzun bir aradan sonra Adana'da sahne alan Hadise, sahnedeki enerjisi, coşkusu ve sevilen hitleriyle Adanalı müzikseverleri mest etti.

Adeta şov yaptı

Konser, Hadise'nin ikonik şarkılarından "Stirling" ile başladı. Ardından "Aşk"tan "Falan Filan"a, "Telefon"dan "Tokat"a kadar geniş bir repertuvar sunan Hadise, her şarkıda adeta bir şov yaratarak hayranlarını büyüledi. Enerji dolu sahne performansı ve göz alıcı dansçılarıyla izleyicileri coşturan Hadise, sahnedeki hakimiyetiyle de tam not aldı.

Sahnede duygusal anlar

Konser boyunca Adanalı hayranlarıyla samimi bir sohbet kuran Hadise, Adana'ya olan sevgisini de dile getirdi. Konserin en duygusal anlarından biri ise Hadise'nin "Onunla Dans" şarkısını Adana'da hayatını kaybeden Elif Doğan'ın anısına seslendirmesi oldu.

Hadise'nin Adana konseri, müzikseverler tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran konser sonrası Hadise'nin hayranları, yorum yağmuruna tuttular. Birçok hayran, Hadise'ye ve konser ekibine teşekkürlerini ileterek konserin unutulmaz olduğunu dile getirdi.