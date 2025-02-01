Ünlü şarkıcı Hadise, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attıkları için ihraç edilen beş teğmene sosyal medya üzerinden destek verdi. Hadise, yaptığı paylaşımla, Atatürk'e ve onun mirasına sahip çıkmanın suç olmadığını vurguladı.

Hadise'den duygusal paylaşım

İhraç Edilen Teğmenlere Destek: Kara Harp Okulu’nda düzenlenen mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attıkları için ihraç edilen teğmenlere ünlü şarkıcı Hadise, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla destek verdi.

Şarkıcının İfadesi: Hadise, paylaşımında, "Mustafa Kemal'in adını gururla ananların cezalandırıldığı bir ülkede yaşıyor olmak üzücü ve düşündürücü. Atatürk'e ve onun mirasına sahip çıkmak suç değildir. Mustafa Kemal'in askerleriyiz!" ifadelerini kullandı.