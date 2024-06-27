Hadise, Gain platformunda yayınlanacak olan "Esas Oğlan" adlı dizide yakışıklı oyuncu İlhan Şen ile başrolü paylaşacak. Müzik dünyasında şarkıları ve enerjik danslarıyla tanınan Hadise, bu kez yeteneklerini oyunculuk alanında sergilemeye hazırlanıyor.

Yakın arkadaşı ile aynı projede

Yakın arkadaşı Seda Bakan ile aynı projede yer alacak olan Hadise, dizide Ceren karakterini canlandıracak. İlhan Şen ise Mert rolünde izleyici karşısına çıkacak. Yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği ve senaryosunu Meryem Gültabak ile Cihan Çalışkantürk'ün kaleme aldığı "Esas Oğlan" dizisinin çekimlerine Temmuz ayının ikinci haftasında İstanbul'da başlanacak.

Romantik komedi türündeki dizi, 8 bölümden oluşacak ve seyircileri keyifli anlarla buluşturacak. Seda Bakan ise dizide Selma karakterine hayat verecek.