Ünlü şarkıcı, kırmızı uzun kollu tulumu ve cesur sahne kıyafetiyle sahneye çıkarak eleştirilere yanıt verdi.

Kırmızı leopar ile sahnede

Hadise, Harbiye'de verdiği konserde kırmızı leopar desenli uzun kollu bir tulum tercih etti. Konser sırasında sahneye çıkan Hadise, kıyafetleri hakkındaki eleştirilerle ilgili görüşlerini sahnede dile getirdi. Eleştirilere karşılık veren Hadise, "Yok dekolte giymesinler, şu olmasın. Bunun açıklıkla hiç alakası yok. Bence ben şu an kapalı ve gayet seksiyim. Konu açıklık demekle değil, kafada bitiyor. Biliyorum hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Konser sonrası Instagram hesabından da bir paylaşım yapan Hadise, "Harbiye... Ne desem az, sizi seviyorum" şeklinde bir not düştü.