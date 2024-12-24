Hadise’nin isim vermeden eski sevgilisi Sinan Akçıl’a yaptığı göndermeler ve Akçıl’ın verdiği yanıt, magazin dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Eski aşıklar arasında gerilim, polemikle devam ediyor.

Hadise’den iddialı açıklamalar

Son dönemde yaptığı açıklamalarla magazin gündemini meşgul eden Hadise, bir dönem büyük aşk yaşadığı Sinan Akçıl hakkında imalı ifadeler kullandı. Akçıl’ın kendisini aldattığını dile getiren ünlü şarkıcı, bu göndermeleriyle dikkat çekti.

Sinan Akçıl sessizliği tercih etti

Hadise’nin açıklamalarının ardından muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sinan Akçıl, "O konu ile ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum. Herkes eski defterleri açmakta özgürdür. Benim cevabım çok ağır olmadı" diyerek konuyu fazla uzatmak istemediğini belirtti.

“Engelliyimdir herhalde”

Muhabirlerin, Hadise ile iletişim kurup kurmadığı sorusuna ise Akçıl, “En son beni engellemişti, hala engelliyimdir herhalde. Konuşmamızın mümkün olacağını düşünmüyorum” sözleriyle esprili bir şekilde yanıt verdi.