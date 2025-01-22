Ünlü şarkıcı Hadise, kendisine yönelik hakaret içeren açıklamalarla gündeme gelen Ahmet Çakar’a ve Beyaz TV’ye tazminat davası açtı. Çakar’ın, Hadise’yi "terbiyesiz ve görgüsüz bir kadın" olarak tanımlaması üzerine, ünlü şarkıcı büyük bir tepki gösterdi. Hadise, hakaret nedeniyle Çakar’a 50 bin TL’lik tazminat davası açarken, aynı şekilde Beyaz TV ve "Söylemezsem Olmaz" programı çalışanlarına da dava açtı.

Hadise’nin açtığı davanın nedenleri

Hadise, sosyal medyada ve bazı televizyon programlarında hakkında yapılan yorumları sessiz kalmayarak yanıtladı. Ahmet Çakar’ın şarkıcı hakkında sarf ettiği "Hadise terbiyesiz bir kadınmış. Hadise görgüsüz bir kadınmış" şeklindeki açıklamaları, ünlü ismin kişilik haklarına ciddi şekilde zarar verdi. Hadise, yaptığı açıklamada, Ahmet Çakar’ın bu sözlerinin tamamen asılsız olduğunu ve kendisini rencide ettiğini belirtti. Çakar’ın bu ifadeleriyle sadece Hadise’nin değil, aynı zamanda pop müziği dünyasında yer edinen pek çok sanatçının da hedef alındığını düşündüğünü söyledi.

Beyaz TV ve Söylemezsem Olmaz programı da davalı

Hadise, Ahmet Çakar’la birlikte Beyaz TV’yi de dava etti. "Söylemezsem Olmaz" programında, Hadise’nin adı sıkça geçerken, özellikle Reza Zarrab’ın düğünü üzerinden yapılan yorumlar ünlü şarkıcının tepkisini çekti. Programın sunucuları ve diğer yorumcular, Hadise’nin özel hayatını hedef alarak, şarkıcının itibarını zedeleyecek açıklamalar yaptı. Hadise’nin avukatı, müvekkilinin kişilik haklarına tecavüz edildiğini ve şarkıcının, "Söylemezsem Olmaz" programındaki yorumlar nedeniyle moralmen zor durumda kaldığını belirtti.

Hadise'nin avukatından çarpıcı açıklamalar

Hadise'nin avukatı tarafından yapılan açıklamada, "Müvekkilimiz sistematik olarak hakaret ve iftiraya uğramaktadır. Ahmet Çakar’ın ve Beyaz TV’nin yaptığı yayınlarla, Hadise’nin özel hayatına ve kişilik haklarına ağır bir saldırı yapılmıştır. Bu tür ihlallerin, bir pop yıldızının kamuya mal olmuş itibarına zarar vermesi, kabul edilemez." denildi. Avukat ayrıca, Hadise'nin sürekli olarak medya ve sosyal medya platformlarında hedef haline getirildiğini vurguladı.

Reza Zarrab’ın düğünü ve Hadise’nin itirazı

Reza Zarrab’ın geçtiğimiz günlerde düzenlediği düğün, Türkiye’nin gündemini meşgul etmişti. Ancak Hadise, bu özel etkinlik üzerinden yapılan yorumların da kendisini doğrudan etkilediğini belirtti. Beyaz TV’de yayınlanan ve Hadise’nin ismini geçiren yorumların, ünlü şarkıcının kişisel hayatını daha da derinden etkileyecek şekilde spekülasyonlara yol açtığını söyledi. Hadise, düğün üzerinden yapılan bu yorumların, kişisel haklarının ihlali olduğunu ve bir sanatçıyı, ailesini ve özel hayatını ifşa etmenin, gazetecilik sınırlarını aştığını dile getirdi.