Şarkıları ve dansları kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Hadise, bu açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti.

"Neyine güvenip bana yaklaşıyorsun "

Kaan Ölker'in programında konuşan Hadise, ilişkilerinde dürüstlüğe büyük önem verdiğini ve maddi gücün de ilişkide önemli bir yer tuttuğunu ifade etti. Daha önce birçok isimle adı anılan ünlü şarkıcı, bu konuda net konuştu: "İlişkilerimde ödediğim tatiller olmuştur. Erkek dürüst olacak, 'Benim durumum yok şu an, yarı yarıya yapalım' dese ne güzel! Ama erkeğin maddi gücü önemli. Neyine güvenip bana yaklaşıyorsun diye sorarım ben. 'Kendine güvenen şöyle gelsin' diye bir paylaşım da yapmıştım. Bu kadını her şeyiyle taşıyabileceksen gel."

Hadise'nin bu açıklaması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Pek çok hayranı ve takipçisi, ünlü şarkıcının bu sözlerini tartışmaya başladı. Bazı hayranları Hadise'nin samimi ve dürüst açıklamalarını desteklerken, bazıları ise bu görüşe katılmadığını belirtti.

Öte yandan, iş insanı Mehmet Dinçerler ile evliliği sadece 4,5 ay süren Hadise, evliliğe yeşil ışık yaktı.