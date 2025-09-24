Ünlü şarkıcı Hadise ile Mayıs 2022’de evlenip Ekim 2022’de boşanan Mehmet Dinçerler, yeni ilişkisiyle magazin gündemine geri döndü. Evlilik sürecinde olduğu kadar boşanma sonrası da sessizliğini koruyan Dinçerler’in yeni sevgilisi de tanıdık bir isim çıktı.

Yeni sevgilisi Miss Turkey finalisti

Geçtiğimiz hafta yan yana görüntülenen Mehmet Dinçerler ile Miss Turkey 2022 finalistlerinden model Selver Mira Atagül’ün aşk yaşadığı öğrenildi. Amerika’dan getirdiği kahve markasıyla Türkiye’de başarı elde eden ve Berlin’de kendi kafesini açan Dinçerler’in özel hayatı uzun süredir merak konusu olmuştu.

Aşk iddiaları doğrulandı

Sabah’ın haberine göre çifte yakın kaynaklar Mehmet Dinçerler ile Selver Mira Atagül’ün ilişkisini doğruladı. İkilinin ilişkisinin çok yeni olduğu, henüz birbirlerini tanıma aşamasında oldukları ancak uyumlarının dikkat çektiği öğrenildi.