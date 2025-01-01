Hadise’nin O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında 8 yaşındaki Narin Güran için seslendirdiği "Sıfır Tolerans" şarkısı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Hadise, O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında duygu yüklü bir an yaşattı. Diyarbakır’da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran için "Sıfır Tolerans" şarkısını seslendiren ünlü şarkıcının bu tercihi, izleyiciler arasında tartışmalara neden oldu.

Şarkı seçimi sosyal medyada tartışma yarattı

Hadise'nin şarkı seçimi, sosyal medyada ikiye bölünen yorumlara yol açtı. Bazı izleyiciler, şarkının Narin'in trajik ölümüne uygun olmadığını ve bu tür bir durumu yansıtmada yanlış bir seçim olduğunu savundu. Diğer yandan, birçok kişi Hadise’nin duygusal performansından etkilendiklerini belirterek, şarkının anlamının kendilerini derinden etkilediğini dile getirdi.

"Sıfır Tolerans" ve Narin Güran'ın ölümü

Narin Güran, Diyarbakır'da kaybolduktan sonra 10 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. Hadise’nin bu olayla ilişkilendirilen şarkı performansı, üzüntü ve öfkeyi bir arada yaşatan bir anlam taşıdı. "Sıfır Tolerans", şiddet ve adaletsizlikle mücadele mesajı veren bir şarkı olarak biliniyor.