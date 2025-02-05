Son olarak "Esas Oğlan" dizisindeki performansıyla dikkat çeken Hadise, uzun süredir birlikte olduğu Şenol Sönmez ile olan ilişkisini sosyal medyada ilan etti. 39 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından mini siyah elbiseyle verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Hadise'nin paylaştığı fotoğraf, kısa sürede binlerce beğeni aldı ve çok sayıda yorum yapıldı.

Hadise ve Şenol Sönmez'in ilişkisi

Hadise, "Esas Oğlan" dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile uzun süredir aşk yaşıyor. Sönmez, daha önce "Öldür Beni Sevgilim," "Mutluluk Zamanı," "Hayat Öpücüğü," "Leke," "Sana Söz," "İnci Taneleri," ve "Kağıt Ev" gibi birçok başarılı projede yer aldı. Hadise ise dizide, aradığı aşkı bulamayan iki kadını canlandırarak oyunculuk kariyerine adım atmıştı.

Hadise'nin paylaştığı fotoğraflar, sadece hayranları tarafından değil, ünlü isimler tarafından da yoğun ilgi gördü. Şarkıcının mutluluğu, sosyal medyada gündem oldu.