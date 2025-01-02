O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Programı, bu yıl da izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Ancak, Hadise'nin sahnede Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran için seslendirdiği "Sıfır Tolerans" şarkısı, sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı. Ünlü şarkıcı, tepkilerin ardından eleştirilere yanıt verdi.

Hadise'nin şarkı tercihi tepki çekti

O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda oturan Hadise, Narin Güran’ın katledilmesinin ardından, şarkılarını söylemeden önce yaşanan acıya dikkat çekmek istediğini ifade etti. Sahneye çıkarak, 8 yaşındaki Narin için "Sıfır Tolerans" şarkısını seslendiren Hadise, bu seçimle izleyicilerden sert eleştiriler aldı. Narin'in trajik kaybı üzerine şarkı seçen Hadise'nin, şarkının güçlü mesajı nedeniyle yoğun tepkiler aldığı belirtildi.

Hadise'den tepkilere ilk cevap

Hadise, eleştirilerin ardından sosyal medyada yaptığı açıklamada, seçiminden pişman olmadığını belirtti. Şarkıcı, "Çok üzüldüm. Anlatmak istediğim şey çok içten bir şeydi. Uzun süredir konserlerimi izleyenler biliyor; ben Sıfır Tolerans’ın akustik versiyonundan önce Narin’lerimizi unutmamak adına minik bir konuşma yaparım. Neden Sıfır Tolerans? Katillere sıfır tolerans, canavarlara sıfır tolerans… 2025’te yeni yasalar çıksın. Ben neyi nerede ne zaman konuşmasını çok iyi bilen bir kadınım. Yanlış yaptığımı düşünmüyorum ama çok üzüldüm," ifadelerini kullandı.

Hadise'nin açıklaması sosyal medyada yankı uyandırdı

Hadise'nin açıklamaları, sosyal medya kullanıcıları arasında farklı görüşler oluşturdu. Bazıları şarkıcının niyetinin doğru olduğunu savunurken, bazıları şarkı seçiminde daha dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Hadise'nin yaşanan olayla ilgili verdiği tepki, bir kez daha sanatçının duyarlılığını gözler önüne serdi.