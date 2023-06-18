Kaza, çevreyolu bağlantı noktası Yağmur köyü kavşağında meydana geldi. Şenol Tuluk yönetimindeki 60 ACJ 293 plakalı hafif ticari araç kent merkezine seyir halinde iken kavşaktan dönüş yaptığı sırada Yaşar Bekir Battal (29) yönetimindeki 19 ABT 249 plakalı otomobille çarpıştı.



İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Yaşar Bekir Battal, Şenol Tuluk ve araçlarda yolcu olarak bulunan Sadi Sezgin (25), Tufan Dağ (36) ve Batuhan Dağ (19) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.