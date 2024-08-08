Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı ticari taksi savrularak yolda yürüyen aynı aileden beş yayaya çarptıktan sonra dere yatağına devrildi. Kazada tatil için İtalya’dan iznini geçirmek için gelen aileden Zehra Yolaçan (49) tatilinin ilk gününde hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında, Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki köprüde meydana geldi. İddiaya göre, Sedat Ç. idaresindeki 67 ACV 536 plakalı hafriyat kamyonu, Emirhan P. Yönetimindeki 67 T 5052 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ticari taksi, yolda yürüyen dördü aynı aileden beş yayaya çarptı. Üç yaya ve ticari taksi köprü korkuluklarını kırarak dere yatağına düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dere yatağına düşen yayalara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla tekrar yola çıkarıldı. Taksi sürücüsü Emirhan P. ile yaralanan beş kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Kazada ağır yaralanan Zehra Yolaçan, özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada Yolaçan’ın annesi, eşi, kızı ve akrabası da yaralandı.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Zehra Yolaçan’ın İtalya’dan iznini geçirmek için memleketine geldiği ve bugün tatilinin ilk günü olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken kamyon sürücüsü gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.