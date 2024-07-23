Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz günlerde özel hayatıyla dikkat çektiği bir dönemde, meslektaşı Kubilay Aka ile romantik bir ilişkiye adım attı. Çiftin Kapadokya'da baş başa vakit geçirmesi, flört ettikleri yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Sancaktutan ve Aka'nın Kapadokya'daki buluşması

Hafsanur Sancaktutan, dizinin çekimleri için bulunduğu Kapadokya'da, meslektaşı Kubilay Aka ile baş başa bir mekanda görüntülendi. Çiftin samimi halleri ve birlikte vakit geçirmeleri, aşk yaşadıkları yönündeki spekülasyonları artırdı. Sancaktutan’ın, bacağından çapraz bağ ameliyatı geçirdiği için diziden ayrıldığı dönemde Aka ile buluşması dikkat çekti.

Flört iddialarının ortaya çıkışı

Hafsanur Sancaktutan’ın, iki hafta önce yaptığı "Ortalıkta adam kalmadı" açıklaması sonrası aşk hayatında değişiklik yaşadığı anlaşıldı. Bu açıklamanın ardından, Kubilay Aka ile birlikte zaman geçirmesi, ikilinin ilişkisi hakkında merak uyandırdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması, çiftin flört ettiği yönündeki iddiaları destekler nitelikte.

Dizi çekimleri ve programları

Sancaktutan, yeni sezon için Kapadokya'da dizi çekimlerine devam ederken, Kubilay Aka’nın İstanbul’da devam eden İnci Taneleri dizisi çekimleri ile meşgul olduğu belirtiliyor. İkili, mesleklerinden dolayı farklı şehirlerde bulunmalarına rağmen, ilişkilerini gizli tutmadan baş başa zaman geçirmeye özen gösteriyor.

Özel hayatındaki açıklamalar

Geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte özel hayatıyla ilgili soruları yanıtlayan Sancaktutan, "Ortalıkta kalmadı adam" demiş ve bu açıklama sonrasında kendisi bile şaşırmıştı. Oyuncunun, bu açıklamanın ardından "Burayı silin" demesi ise, özel hayatına yönelik ilginin arttığını gösterdi.