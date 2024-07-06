BIST 100 endeksi, 10.851,78 puandan haftayı tamamladı.
Altın yüzde 2'nin üzerinde değerlendi
Gram altın, haftayı yüzde 2,12'lik artışla 2 bin 504 liradan kapatırken, çeyrek altın da 4 bin 114 liraya yükseldi. Yatırımcılar, güvenli liman olarak gördükleri altına yöneldi.
Dolar değer kaybetti, euro yükseldi
ABD doları, hafta boyunca yüzde 0,30 değer kaybederek 32,7190 liraya geriledi. Euro ise yüzde 0,77 artışla 35,3940 liraya yükseldi.
Yatırım fonları ve BES kazandırdı
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,48, bireysel emeklilik fonları ise yüzde 1,18 değer kazandı. Özellikle hisse senedi fonları, yüzde 1,08'lik yükselişle öne çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi