BIST 100 endeksi, 10.851,78 puandan haftayı tamamladı.

Türkiye İş Bankası ve Fibabanka'tan büyük iş birliği Türkiye İş Bankası ve Fibabanka'tan büyük iş birliği

Altın yüzde 2'nin üzerinde değerlendi

Gram altın, haftayı yüzde 2,12'lik artışla 2 bin 504 liradan kapatırken, çeyrek altın da 4 bin 114 liraya yükseldi. Yatırımcılar, güvenli liman olarak gördükleri altına yöneldi.

Dolar değer kaybetti, euro yükseldi

ABD doları, hafta boyunca yüzde 0,30 değer kaybederek 32,7190 liraya geriledi. Euro ise yüzde 0,77 artışla 35,3940 liraya yükseldi.

Yatırım fonları ve BES kazandırdı

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,48, bireysel emeklilik fonları ise yüzde 1,18 değer kazandı. Özellikle hisse senedi fonları, yüzde 1,08'lik yükselişle öne çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi