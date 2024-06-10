İç kesimlerde sıcaklıkların 41-44 dereceye kadar çıkacağı, sahil bölgelerinde ise sıcaklıkların 34-37 derece dolaylarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yarın iç kesimlerde en yüksek sıcaklıkların 37-40 derece arasında olacağı, sahillerde ise 30-33 dereceyi bulacağı öngörülüyor. Haftanın ilerleyen günlerinde sıcaklıkların daha da artarak iç kesimlerde 44 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Sahillerde de hava sıcaklığı önemli ölçüde artarak 34-37 dereceye çıkacak.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerinden orta kuvvette esecek, pazar günü ise yer yer kuvvetli rüzgarlar görülecek. Vatandaşların, özellikle yüksek sıcaklıkların etkili olacağı günlerde, öğle saatlerinde dışarıda bulunmamaları ve bol sıvı tüketmeleri konusunda uyarılıyor.

Bu sıcak hava dalgası nedeniyle yetkililer, güneş çarpmasına karşı dikkatli olunmasını ve gerekmedikçe dışarı çıkılmamasını tavsiye ediyor. Sıcak hava dalgasının tarım ve sağlık üzerindeki etkilerini en aza indirmek için gerekli önlemler alınmaya başlandı.