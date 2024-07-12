Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu bazı bölgelerde sağanak yağışlar bekleniyor. Ancak, pazar günü itibarıyla sıcaklıklar yeniden yükselişe geçecek ve özellikle İstanbul, nemli ve kavurucu bir sıcaklık yaşayacak. Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamasına göre Ege'nin güneyi ve özellikle de İzmir 40 dereceleri görecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Marmara Bölgesi'nde Edirne ve Kırklareli dışında kalan bölgeler ile Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in büyük bölümü (Sinop hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas ve Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinde yerel sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor.

Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Eskişehir çevresinde yağışların yer yer kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor.

MGM'ye göre, pazar günü itibarıyla birçok kentte sıcaklıklar artışa geçecek. İstanbul da bu yükselişten nasibini alacak ve nemli hava ile birlikte kavurucu bir sıcaklık hakim olacak.

Prof. Dr. Orhan Şen, "Sıcaklar ortalamanın üzerinde devam ediyor. Hafta başında 2-5 derece daha artacak. Antalya, İzmir, Muğla tekrar 40 dereceleri görecek. İstanbul bugün 32, Pazar ve Pazartesi 35 derece olacak” dedi.

Prof. Dr. Şen, Kuzey Ege ve Marmara denizinde su sıcaklığı düştüğünü belirtti. Ayvalık, Akçay, Çandarlı, Foça Kuşadası, Çeşmede deniz suyu sıcaklıklarında azalma olacağını söyleyen Şen, bunun nedeni ise Kuzey Doğu rüzgârlarının denizi karıştırması olarak açıkladı.

Sıcaklar ortalamanın üzerinde devam ediyor Hafta başında 2-5 derece daha artacak. Antalya İzmir Muğla tekrar 40 dereceleri görecek. İstanbul bugün 32 Pazar ve Pazartesi 35 C olacak. — Prof.Dr.Orhan Şen (@TemizHava) July 12, 2024

Rüzgârın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, özellikle Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlü esmesi bekleniyor.

Uzmanlar, yüksek sıcaklık ve nem oranlarının sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanların güneşin en etkili olduğu saatlerde dışarı çıkmaması tavsiye ediliyor. Bol su tüketimi ve hafif giysilerle korunma önlemleri alınması gerekiyor.