Yurt genelinde parçalı bulutlu hava hakimken, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’de vatandaşlar sıcaklıkların ne zaman yükseleceğini merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, son hava durumu raporuna ilişkin açıklamalarında, hafta sonundan itibaren yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirtti.

Sıcaklıklar artıyor

Macit’in değerlendirmesine göre cuma ve cumartesi günleri sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek. Ancak cumartesi gününden başlayarak batı kesimlerden itibaren hava sıcaklıklarının artması ve gelecek hafta ortasına kadar 3-6 derece mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

4 il için yağış uyarısı

Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu’nun doğusunda yarın yağış bekleniyor. Meteoroloji uzmanı, Karadeniz’in kıyı kesimlerinde Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde yerel kuvvetli yağışların görülebileceğini söyledi. Sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Üç büyükşehirde hava durumu

İstanbul: Hafta sonunda yağışsız günler bekleniyor. Sıcaklıkların 25 ila 27 derece arasında olması öngörülüyor.

Ankara: Cuma günü 23 derece olan sıcaklığın hafta başından itibaren 27-28 derecelere çıkması bekleniyor.

İzmir: Yarın 29 derece olacak hava sıcaklığı hafta sonunda 30 derecenin üzerine çıkacak.