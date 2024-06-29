Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,15 değer kaybederken, BIST 100 endeksi 10.647,91 puandan kapandı. Altın piyasasında da düşüş yaşandı; gram altın yüzde 0,24 değer kaybederek 2 bin 452 liraya geriledi.

Dolar/TL kuru yüzde 0,05 düşüşle 32,8170 liraya inerken, Euro/TL ise yüzde 0,02 artışla 35,1220 liraya yükseldi.

Yatırım fonları ve bireysel emeklilik fonları kazandırdı

Haftaya damga vuran yükseliş ise yatırım fonları ve bireysel emeklilik fonlarında yaşandı. Yatırım fonları yüzde 0,51, bireysel emeklilik fonları ise yüzde 0,39 değer kazandı. Özellikle "Borçlanma Araçları" ve "Para Piyasası" fonları yüzde 0,94 ile en çok kazandıran fonlar oldu.

Peki, önümüzdeki hafta bizi neler bekliyor?

Yatırım dünyasında her hafta yeni sürprizler yaşanabilir. Uzmanlar, önümüzdeki haftanın ekonomik verilerine ve küresel gelişmelere dikkat çekiyor. Gelişmeleri takip ederek yatırım stratejinizi buna göre şekillendirebilirsiniz.