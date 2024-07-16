12-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında Türkiye gişesinde en çok izlenen film, Gru ve minyonların yeni maceralarını anlatan "Çılgın Hırsız 4" oldu. 267 bin 613 kişi tarafından izlenen film, haftanın zirvesinde yer aldı. Dünya çapında gişe rekorları kıran yapımı, Ters Yüz 2 izledi.

İşte haftanın en çok izlenen 10 filmi ve seyirci sayıları:

10. Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık

2.373

9. Kum Zambağı

2.420

8. Rizk'in Oğulları 3

3.130

7. Garfield

3.695

6. Horizon: An American Saga - Chapter 1

5.284

5. Merhamet Hikayeleri

10.166

4. Sessiz Bir Yer: Birinci Gün

38.374

3. Siccin 7

67.837

2. Ters Yüz 2

267.613

1. Çılgın Hırsız 4

267.613