Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,83 değer kazancıyla 11.156,20 puandan tamamladı. Haftanın en düşük seviyesi 11.045,57 puan olurken, en yüksek seviye 11.252,11 puan olarak kaydedildi.

Diğer endekslerin performansı ise şöyle:

Mali Endeks : Yüzde 1,01 artışla 12.758,97 puan

: Yüzde 1,01 artışla 12.758,97 puan Hizmetler Endeksi : Yüzde 2,04 artışla 10.596,15 puan

: Yüzde 2,04 artışla 10.596,15 puan Sanayi Endeksi : Yüzde 0,52 artışla 14.814,83 puan

: Yüzde 0,52 artışla 14.814,83 puan Teknoloji Endeksi: Yüzde 0,47 artışla 14.237,31 puan

Haftanın en çok kazandıran hisseleri

BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen, yüzde 11,78 değer kazancıyla 1000 Yatırımlar Holding oldu. 1000 Yatırımlar Holding’i, yüzde 9,81 ile Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret, yüzde 9,61 ile de Eczacıbaşı İlaç izledi.

1000 Yatırımlar Holding : %11,78

: %11,78 Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret : %9,81

: %9,81 Eczacıbaşı İlaç: %9,61

Haftanın en çok kaybettiren hisseleri

Bu hafta en çok değer kaybeden hisseler arasında, yüzde 8,66 ile Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 7,95 ile Göltaş Göller Bölgesi Çimento ve yüzde 7,52 ile Koza Anadolu Metal Madencilik takip etti.

Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ : %8,66

: %8,66 Göltaş Göller Bölgesi Çimento : %7,95

: %7,95 Koza Anadolu Metal Madencilik: %7,52

Borsanın en değerli şirketleri

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler arasında ise Koç Holding, 571 milyar 84 milyon liralık piyasa değeriyle ilk sırada yer aldı. Onu 551 milyar 40 milyon lirayla Garanti BBVA ve 438 milyar 249 milyon lirayla Türkiye İş Bankası (C) izledi.

Koç Holding : 571 milyar 84 milyon TL

: 571 milyar 84 milyon TL Garanti BBVA : 551 milyar 40 milyon TL

: 551 milyar 40 milyon TL Türkiye İş Bankası (C): 438 milyar 249 milyon TL

Borsa İstanbul'da haftalık performansını analiz eden yatırımcılar için kazandıran ve kaybettiren hisseler önemli bilgiler sunuyor. Özellikle piyasa değerine göre en değerli şirketler, uzun vadeli yatırım kararlarında önemli rol oynuyor.